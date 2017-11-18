Перейра атаковал Ещенко. Каррера погасил страсти

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера вмешался в стычку между игроками его команды и "Краснодара" в матче 17-го тура премьер-лиги.

Хавбек кубанцев Маурисио Перейра сфолил на Андрее Ещенко недалеко от скамейки красно-белых. Защитник получил удар локтем в затылок и в резкой форме высказал претензии сопернику. На поле началось выяснение отношений, в которое пришлось вмешаться арбитрам и партнерам футболистов. Судья Сергей Лапочкин никаких санкций применять не стал.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"