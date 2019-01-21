Педро Роша выйдет в старте "Спартака" на матч с "Ростовом"

"Спартак" объявил стартовый состав на матч против "Ростова" в рамках первой встречи турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер", сообщает официальный Твиттер московской команды.

Стартовый состав: Максименко, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Гулиев, Мельгарехо, Умяров, Ташаев, Адриану, Педро Роша.

Запасные: Шитов, Комбаров, Маслов, Гапонов, Глушаков, Глушенков, Игнатов, Ломовицкий, Ханни, Мелкадзе.

"Спартак" – "Ростов": "Фонбет Кубок Матч Премьер", онлайн-трансляция, 21 января, начало – в 20.00 (мск).

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