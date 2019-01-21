Педро Роша выйдет в старте "Спартака" на матч с "Ростовом"

"Спартак" объявил стартовый состав на матч против "Ростова" в рамках первой встречи турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер", сообщает официальный Твиттер московской команды.
Стартовый состав: Максименко, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Гулиев, Мельгарехо, Умяров, Ташаев, Адриану, Педро Роша.
Запасные: Шитов, Комбаров, Маслов, Гапонов, Глушаков, Глушенков, Игнатов, Ломовицкий, Ханни, Мелкадзе.
"Спартак" – "Ростов": "Фонбет Кубок Матч Премьер", онлайн-трансляция, 21 января, начало – в 20.00 (мск).
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⚡ Тренерский штаб #Спартак’а назвал состав команды на матч с @rostovfc 👇🏻– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 января 2019 г.
🕗 20:00 (мск)
📺 @MatchTV, @matchpremier #Спартак #СпартакРостов #Spartak #КрасноБелыеСборы🇶🇦 pic.twitter.com/zmmnH7DqHG