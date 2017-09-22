Педро Роша: "Нужно покопаться в себе, понять, почему упустили победу над "Тосно"

Нападающий "Спартака" Педро Роша в интервью официальному сайту клуба отметил, что не понимает, почему не удалось обыграть "Тосно" (2:2) в матче премьер-лиги. Он выразил надежду, что в следующей встрече "Спартак" победит.

– Вы дебютировали в стартовом составе "Спартака" в гостевом матче с "Тосно". Почему не получилось выиграть?

– Трудно сказать. Вы же сами видели, как развивалась игра. Мы забили два мяча. В целом доминировали на поле, владели инициативой. Но в концовке встречи соперник сравнял счет. Прежде всего, нужно покопаться в себе, понять, почему упустили победу. Ну и постараться впредь больше не повторять таких ошибок.

– Впереди домашний матч против "Анжи". Тоже придется нелегко?

– Надеюсь, что мы победим. Те игры, в которых принимал участие в российском чемпионате, дают мне надежду, что здесь смогу раскрыться как футболист и принесу "Спартаку" не меньшую пользу, чем в свое время "Гремиу". Так что настроен позитивно. Кроме того, мечтаю успешно выступить в составе красно-белых в Лиге чемпионов.