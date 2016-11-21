Павлюченко передал 100 тысяч рублей семье мальчика, который болен раком

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко встал за диджейский пульт в екатеринбургском клубе "Огонек" в рамках благотворительного марафона. Гонорар Павлюченко, заработанный в этот вечер, составил сто тысяч рублей. "Урал" и администрация бара перечислили эти средства на счет Данила Сивчука, борющегося с раком крови.

– Спасибо бару "Огонек" за то, что поддержал наш марафон в поддержку Данила, – цитирует клубная пресс-служба Павлюченко. – Мне было важно поучаствовать в этом благотворительном вечере. Недавно "Урал" провел матч против "Синары", где удалось собрать существенную сумму. Мы всей командой переживаем за здоровье Данила, и я буду очень рад, если мои усилия за диджейским пультом пойдут ему на пользу. Хочется, чтобы он скорее поправился. Для меня опыт диджейства новый, думаю, гостям бара понравилось, и все они прекрасно провели время.

В конце ноября Данилу предстоит операция по пересадке костного мозга, и на препараты для трансплантации требовался почти миллион рублей. 337 000 рублей собрали еще на благотворительном матче между "Уралом" и "Синарой", 100 000 – на DJ-сете, остальные средства были собраны через детский благотворительный фонд "Мы вместе". После операции мальчику еще потребуются деньги для поддерживающего лечения.