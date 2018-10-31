Павлу Мамаеву сменили сокамерника

Администрация следственного изолятора "Лефортово" заменила обвиняемому в хулиганстве футболисту Павлу Мамаеву соседа по камере. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, это глава одной из столичных компаний, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере

– Ранее сокамерником Мамаева был обвиняемый в краже, теперь с ним соседствует предприниматель Константин Дыдыгин, они вместе ходят в спортзал, – цитирует Интерфакс Мельникова. – Он весьма интеллигентен. Рассказал, что содержится под стражей уже более года, хотя имеет четверых детей и неоднократно просил следствие смягчить ему меру пресечения, но безрезультатно.