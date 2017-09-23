Павел Яковлев - о пенальти: "Не понимаю, почему судья свистнул. Я никого руками не трогал"

Полузащитник "Анжи" Павел Яковлев после первого тайма матча 11-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что не понимает, почему судья назначит пенальти в ворота его команды. Футболист считает, что он не трогал руками игрока соперников.

- Все нормально. Вот только этот фол, - сказал во флеш-интервью Яковлев. - Не понимаю, почему он свистнул. Я никого руками не трогал, есть вопросы. Стараемся созидать. Были моменты с угловых, но, к сожалению, немного не хватило. Мне не важно, на какой позиции играть. Стараюсь выполнять задания тренера.

"Анжи": "А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?" //

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