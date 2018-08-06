Павел Яковлев: "Крики и какой-то пихач в раздевалке за 0:3 неуместны"

Полузащитник "Крыльев Советов" Павел Яковлев после матча отметил, что 0:3 от "Оренбурга" - не показательная игра самарцев.

- 0:3 от "Оренбурга" это случайность или разница в готовности, уровне команд?



- Думаю, так сложилось. Пропустили гол необязательный, не забили пенальти и потом пропустили сразу. Конечно, тяжело играть, "Оренбург" начал больше обороняться. Сегодняшнюю игру нужно разобрать и делать выводы. Команда готова, неплохо играла во втором тайме. Нужно забыть этот матч и настраиваться на следующий.



- Андрей Тихонов отмечал, что бессмысленно было подавать верхом против такой высокой команды. Вы выходили с установкой низом играть?



- Изначально да. Все футболисты там за 185. Но во втором тайме одна подача привела к опасному моменту. Не бывает идеальной игры в обороне, все ошибаются. Просто нужно подобрать момент, когда нужно это делать, а когда - нет.



- Тихонов в раздевалке больше ругал или призвал быстрее забыть игру и готовиться дальше?



- Сказал, чтобы не опускали голову и двигались дальше. Думаю, крики и какой-то пихач в раздевалке неуместны, чемпионат только начался.