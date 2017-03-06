Павел Яковлев: "Григорян очень требовательный тренер, но занятий с боксерскими перчатками еще не было"

Форвард "Анжи" Павел Яковлев после матча с "Рубином" (0:1) в 18-м туре чемпионата России заявил, что его команда не заслуживала поражения в концовке встречи. Футболист отметил, что в данный момент в турнире выступает новая команда и игрокам нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Казанский клуб поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата, махачкалинцы идут на 11-й строчке.

– Очень обидное поражение, поскольку не заслуживали такого результата, – сказал в эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол" Яковлев. – Имели моменты, могли забить с пенальти. Благодарю болельщиков, которые пришли в такой ветреный день и поддержали команду. Хочется ускорить процесс становления команды. Игроки новые, привыкаем друг к другу. Потенциал у нас огромный, но один момент решил исход встречи.

Каким был "Анжи" раньше? Это две совсем разные команды, разные тактики, построение игры, разные тренеры, команда абсолютно новая. Ребятам нужно время, чтобы найти друг друга на поле. Постараемся как можно быстрее все это сделать. Не расстраиваемся. Обидно, да. Но у нас впереди еще есть матчи. Будем настраиваться. Не думаем о том, на каком месте находимся. Стараемся победить. Но в футболе так бывает – один момент и ты проиграл. Нужно привыкнуть друг к другу, мы это понимаем. А те моменты, в которых мы совершали ошибки, будем стараться исправлять.

Новый тренер? Григорян очень требовательный. Каждый футболист должен выполнять определенную работу, которая должна его устраивать. У меня те же задачи, может, чуть в обороне поиграть, помочь команде. Какие-то новые для меня моменты. Дайте времени немного привыкнуть к новой игре. С боксерскими перчатками тренировок не было еще. Была под музыку разминка. Какая музыка? Любая, которая играет у ребят в телефонах. Все это чтобы поднять настроение игрокам, создать особый настрой.