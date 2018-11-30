Павел Долгов: "Все понимают, что если "Анжи" выиграет, то обойдет "Уфу" в турнирной таблице"

Нападающий "Анжи" Павел Долгов перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Уфы"​ отметил, что команда сделает все для победы.

– Мы выходим на каждую игру с желанием победить и эта игра – не исключение, – цитирует Долгова официальный сайт "Анжи". – Думаю, все понимают, что если нам удастся выиграть, то обойдем "Уфу" в турнирной таблице. Сделаем все возможное, чтобы добиться желаемого результата.

– Не так давно вы отправились в чемпионат Белоруссии, где выступали на арендных условиях за "Торпедо-БелАЗ". Насколько полезным получился этот отрезок?



– В целом, неплохо. Считаю, что после этой аренды я повзрослел, если так можно сказать – и в плане игры, и в плане многих других вещей. Там была молодая команда. Мы играли в хороший футбол, со многими из ребят до сих пор общаюсь.