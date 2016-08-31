Паршивлюк и Яковлев подписали контракты с "Анжи"

Генеральный директор "Анжи" Сергей Кораблев сообщил "СЭ", что клуб подписал контракты с защитником Сергеем Паршивлюком и нападающим Павлом Яковлевым. Сегодня оба расторгли соглашения со "Спартаком".

- Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев подписали контракты с "Анжи", - сказал Кораблев. Срок соглашения - три года. (Сергей АСТАХОВ)

Трансферное окно закрывается. LIVE!