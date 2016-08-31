17:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Паршивлюк и Яковлев подписали контракты с "Анжи"

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Генеральный директор "Анжи" Сергей Кораблев сообщил "СЭ", что клуб подписал контракты с защитником Сергеем Паршивлюком и нападающим Павлом Яковлевым. Сегодня оба расторгли соглашения со "Спартаком".

- Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев подписали контракты с "Анжи", - сказал Кораблев. Срок соглашения - три года. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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SIZ170

поросята * рассчитались * за последнюю игру ...)))))

17:45

drakorn50

Наконец Анжи взял Россиян успехов вам ребята играйте на совесть то что вы просили вам заплатят без задержки.

17:42

andreichf

что из Краснодара уже выгнали нашевсе ???

17:41

onlywhitespartak

Офигеть , они в анжи , а гранат в Ростов , скорее наоборот должно было быть , а Серега вроде в Краснодар вообще собирался

17:31

karlikf1

Эти трансферы просто взорвут европейский футбольный рынок.

17:17

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