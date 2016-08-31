Паршивлюк и Яковлев подписали контракты с "Анжи"

Генеральный директор "Анжи" Сергей Кораблев сообщил "СЭ", что клуб подписал контракты с защитником Сергеем Паршивлюком и нападающим Павлом Яковлевым. Сегодня оба расторгли соглашения со "Спартаком".
- Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев подписали контракты с "Анжи", - сказал Кораблев. Срок соглашения - три года. (Сергей АСТАХОВ)
SIZ170
поросята * рассчитались * за последнюю игру ...)))))
17:45
drakorn50
Наконец Анжи взял Россиян успехов вам ребята играйте на совесть то что вы просили вам заплатят без задержки.
17:42
andreichf
что из Краснодара уже выгнали нашевсе ???
17:41
onlywhitespartak
Офигеть , они в анжи , а гранат в Ростов , скорее наоборот должно было быть , а Серега вроде в Краснодар вообще собирался
17:31
karlikf1
Эти трансферы просто взорвут европейский футбольный рынок.
17:17