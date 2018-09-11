Паредес согласился на переход в "Милан"? Отвечает агент

Пабло Саббаг, официальный представитель полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса, в разговоре с корреспондентом "СЭ" опроверг информацию о том, что аргентинец дал добро на трансфер в "Милан" в январе будущего года.

Ранее итальянский сайт Calciomercato.com сообщил, что красно-черные активизировали переговоры о переходе 24-летнего хавбека. По данным источника, новый спортивный директор итальянского клуба Леонардо якобы уже получил согласие игрока.

– Правда ли, что Паредес готов перейти в "Милан"? – вопрос Саббагу.

– Нет. Отвечал вам несколько дней назад на похожий вопрос, пока ничего не изменилось. (Гоша Чернов)​