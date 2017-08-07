Панов - о нападении фанатов: "Кто будет обижаться на быдло?"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов прокомментировал ситуацию, случившуюся перед матчем 4-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" (5:1). Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног.
Сам форвард не отвечал на нападки фанатов. Отметим, что перед игрой бывший футболист прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых.
- Расскажите, что случилось после матча "Зенит" - "Спартак" между вами и болельщиками? - вопрос Панову.
- Ничего такого не было. После матча все было нормально, я спокойно доехал до дома.
- В вас кидали какие-то монеты и пытались сбить с ног. Это правда?
- Такого не было. Все в какой-то степени корректно, просто были нюансы.
- В ваш адрес кричали оскорбления?
- Это да, было. Меня пару раз оскорбили, облили пивом, но ничего страшного. Полиция хорошо сработала, поэтому все было нормально.
- Не собираетесь подавать заявление в полицию?
- Нет. Я не обижаюсь. Кто будет обижаться на быдло? Я больше расстроен тем, как сыграл "Спартак". Остальное – мелочи жизни. Большая часть людей все равно нормальная. Мы фотографировались, я давал автографы. Нормальные люди с пониманием относятся, а те, кто нет, – у них свои проблемы.
- Сами ожидали такого приема, ведь любой человек имеет право болеть за любую команду?
- Оказывается, не любой. Но обиды у меня никакой нет.
- То есть вы не пострадали и с вами все нормально?
- Да, со мной все хорошо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Александр Панов: "Спартак" мне близок и дорог, а в этом "Зените" болеть не за кого
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Samarafan
Думаю, если условный Титов нацепил бы шарф Зенита и расхаживал бы районе Тушино, ему "интеллигентные" болельщики Спартака вообще голову арматурой пробили
11:59
knecht alex
Кaраcик Навеял твой комент. Я же не знал, что у вас не везде можно ходить... У нас вот везде можно...— Fuck the niggers.
11:42
Кaраcик
Нужно чувствовать момент, когда и где можно пальцы гнуть. Это все равно, что с голой задницей залезть в улей и потом жаловаться на пчел. Пройдись ты по Невскому в спартаковском камуфляже в любой другой день - слова бы никто плохого не сказал. Наоборот, узнавали бы, приветствовали и фотографировались. А когда вокруг ажиотаж матча - нужно быть недалеким человеком, что бы так поступить.
11:32
17
Безусловно, нападавшие на Панова - быдло. Но это не отменят того, что сам Саша - клоун, да и просто дурак.
11:12
Алый Дракон
Уверен, что среди этих "фанатов" был Гаттузо - такое же быдло )... Хотя, может и нет - он вчера так нажрался до матча, что вообще на форуме ахинею нес, и потом, по ходу, спать лег )... Хотя, может и на приключения потянуло )...
10:49
паоло росси
АлександрД Что взять с бомжей...-------кроме пяти голов )
10:26
АлександрД
Что взять с бомжей...
10:24
old grumbler
О.М.С.Б.О.Н. Про быдло - 100%. Да в болоте другого нет, и не может быть.......................... прошептал крепостной Федуна...
10:11
Производственник
Панов - о нападении фанатов: "Кто будет обижаться на быдло? ======== сказал Панов интеллигент в красных штанах как там у Ильфа и Петрова слесарь-интеллигент
10:06
Кaраcик
Панову следовало вести себя сдержанней. Ведь лещей ему надавали не за то, что он надел спартаковский шарф, а за то, что вел себя вызывающе. Ты приехал гостем, уважай хозяев. Тогда не нужно будет болельщиков быдлом обзывать. Ведь если "быдло" снизошло до вас, то есть смысл задуматься, кто вы сами есть?
10:05
g2ta
он знает что быдло-это люди, выполняющие тяжёлую работу и занимают социальное положение ниже среднего! але Панов у нас 70 процентов населения такие тогда!
10:02
BekloppterRusse
есть болельщики - нормальные люди вроде Боярского или Баринова. И есть безграмотные недолюди - фанаты
09:55
О.М.С.Б.О.Н.
Про быдло - 100%. Да в болоте другого нет, и не может быть.
09:54
паоло росси
сань, на тебя никто и не обижается. ведь ...нет пределом человеческой мерзости...
09:53
75serg75
Поведение Панова лишний раз доказывает, что зенит - команда лохов и неадекватов.
09:38
Веравалер
Но при этом хорошо прокачанное быдло способно громить любимцев 5:1. Добро тоже надо прокачивать, не только зло...
09:35
wedes
Панов обиделся на Зенит, поэтому поставил себе цель в жизни троллить клуб и его болел. Но этим он себе чести не делает. Только выставляет себя полным дураком.
09:25
Kavi2017
Молодец Саша. Смелый поступок. Не каждый бы решился на такое.
09:20
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
все правильно сказал. никто на него и не обижается. просто предложили продать квартиру и уехать в родную Москву.
09:17
Зенька
А ты другой чтоль реакции ждал петушок? Я вот не представляю бывшего футболиста Спартака, который так поступил и остался без тумаков
09:08