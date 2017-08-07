Панов - о нападении фанатов: "Кто будет обижаться на быдло?"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов прокомментировал ситуацию, случившуюся перед матчем 4-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" (5:1). Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног.

Сам форвард не отвечал на нападки фанатов. Отметим, что перед игрой бывший футболист прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых.

- Расскажите, что случилось после матча "Зенит" - "Спартак" между вами и болельщиками? - вопрос Панову.

- Ничего такого не было. После матча все было нормально, я спокойно доехал до дома.

- В вас кидали какие-то монеты и пытались сбить с ног. Это правда?

- Такого не было. Все в какой-то степени корректно, просто были нюансы.

- В ваш адрес кричали оскорбления?

- Это да, было. Меня пару раз оскорбили, облили пивом, но ничего страшного. Полиция хорошо сработала, поэтому все было нормально.

- Не собираетесь подавать заявление в полицию?

- Нет. Я не обижаюсь. Кто будет обижаться на быдло? Я больше расстроен тем, как сыграл "Спартак". Остальное – мелочи жизни. Большая часть людей все равно нормальная. Мы фотографировались, я давал автографы. Нормальные люди с пониманием относятся, а те, кто нет, – у них свои проблемы.

- Сами ожидали такого приема, ведь любой человек имеет право болеть за любую команду?

- Оказывается, не любой. Но обиды у меня никакой нет.

- То есть вы не пострадали и с вами все нормально?

- Да, со мной все хорошо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Александр Панов: "Спартак" мне близок и дорог, а в этом "Зените" болеть не за кого

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"