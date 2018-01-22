23:12 22 января | Футбол — РФПЛ

Панченко вернулся в общую группу "Динамо"

Панченко провел тренировку в общей группе. Фото Инстаграм
Панченко провел тренировку в общей группе. Фото Инстаграм

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию с тренировки. Форвар завершил восстановление после полученной травмы и вернулся в общую группу.

"Сегодня провел полноценную тренировку в общей группе. Очень рад вернуться на поле. Спасибо партнерам по команде за поддержку", – написал Панченко.

Напомним, Панченко получил травму в матче 10-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:1). У игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

 

 
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