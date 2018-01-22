Панченко вернулся в общую группу "Динамо"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию с тренировки. Форвар завершил восстановление после полученной травмы и вернулся в общую группу.



"Сегодня провел полноценную тренировку в общей группе. Очень рад вернуться на поле. Спасибо партнерам по команде за поддержку", – написал Панченко.

Напомним, Панченко получил травму в матче 10-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:1). У игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.