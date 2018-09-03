"Особенный клуб". Маркизио дал первое интервью в качестве игрока "Зенита"

Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио отметил, что был впечатлен тем, как болельщики сине-бело-голубых поддерживали команду в матче шестого тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0). Встреча прошла накануне на стадионе "Санкт-Петербург" в присутствии 61 467 зрителей.

– У меня не было сомнений по поводу перехода в "Зенит". Мне понравился клуб, понравились его амбиции, - цитирует пресс-служба "Зенита" слова Маркизио. - Уйдя из "Ювентуса", обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности. Я видел вчерашний матч, меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали "Зенит".

Перед этим я поговорил с Доменико Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан (смеется). На самом деле, Миммо подтвердил, что "Зенит" – особенный клуб с невероятными болельщиками. В конце недели я приеду в Петербург и увижу все своими глазами.

32-летний Маркизио перешел в "Зенит" на правах свободного агента и заключил с клубом двухлетний контракт.