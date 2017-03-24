Основной состав "Томи" сыграет товарищеский матч с молодежкой 25 марта

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев сообщил, что основной состав проведет контрольный матч против молодежной команды 25 марта в рамках подготовки к встрече 21-го тура чемпионата России с "Арсеналом".

На данный момент томичи занимают 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в своем активе 12 очков после 20 игр. "Канониры" расположились на 15-й строчке с 15-ю баллами.

- В команде все живы-здоровы, работают в общей группе. Готовимся к 1 апреля, когда сыграем в Туле, - приводит "Р-Спорт" слова Киселева. - Завтра в 15:30 основной состав проведет товарищеский матч с дублирующим.