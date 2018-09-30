"Он приехал". "Спартак" - о Терри

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри посетит игру 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом".

- Он приехал! Джон Терри посетил "Открытие Арену", - написал в Инстаграме "Спартак".

Джон Терри прибыл на "Открытие Арену" и посетит матч "Спартак" – "Ростов". Видео

В сентябре Терри мог подписать контракт со "Спартаком". В последний момент он отказался от предложения. Англичанин заявил, что принял такое решение после разговора с семьей.

"Спартак" - "Ростов": чемпионат России по футболу, 9-й тур, 30 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)