Джон Терри прибыл на "Открытие Арену" и посетит матч "Спартак" – "Ростов". Видео

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри прибыл на стадион "Открытие Арена", он будет присутствовать на матче 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом". Встреча начнется в 19.00.

Агент Марко Траббуки, сопровождавший экс-игрока "синих", представил его вице-президенту красно-белых Наилю Измайлову. Терри также уделил внимание болельщикам, сфотографировавшись с желающими, после чего отправился на трибуну.

В сентябре 37-летний Терри, являющийся свободным агентом, мог перейти в "Спартак", однако сделка не состоялась. (Андрей Михайлов)