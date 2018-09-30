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Джон Терри прибыл на "Открытие Арену" и посетит матч "Спартак" – "Ростов". Видео

30 сентября. Москва. Джон Терри на матче "Спартак" - "Ростов". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
30 сентября. Москва. Джон Терри на матче "Спартак" - "Ростов". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри прибыл на стадион "Открытие Арена", он будет присутствовать на матче 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом". Встреча начнется в 19.00.

Агент Марко Траббуки, сопровождавший экс-игрока "синих", представил его вице-президенту красно-белых Наилю Измайлову. Терри также уделил внимание болельщикам, сфотографировавшись с желающими, после чего отправился на трибуну.

В сентябре 37-летний Терри, являющийся свободным агентом, мог перейти в "Спартак", однако сделка не состоялась. (Андрей Михайлов)

 

Спартак - Ростов

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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