Джон Терри прибыл на "Открытие Арену" и посетит матч "Спартак" – "Ростов". Видео

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри прибыл на стадион "Открытие Арена", он будет присутствовать на матче 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом". Встреча начнется в 19.00.
Агент Марко Траббуки, сопровождавший экс-игрока "синих", представил его вице-президенту красно-белых Наилю Измайлову. Терри также уделил внимание болельщикам, сфотографировавшись с желающими, после чего отправился на трибуну.
В сентябре 37-летний Терри, являющийся свободным агентом, мог перейти в "Спартак", однако сделка не состоялась. (Андрей Михайлов)
#СпартакРостов Джон Терри на матче! pic.twitter.com/MwSiFywxl4– СЭ Спартак (@spartak_se) 30 сентября 2018 г.
Джон Терри все же приехал в "Спартак" #СпартакРостовhttps://t.co/CWTkvbIYlK– СЭ Спартак (@spartak_se) 30 сентября 2018 г.
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