"Он может заменить Бускетса". Игроки "Барселоны" обсуждают Головина в командном чате

Игра полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина впечатлила футболистов "Барселоны". Как сообщает Don Balon, после матча между Россией и Саудовской Аравией (5:0) в общем чате WhatsApp, где общаются игроки "Барселоны", активно обсуждалась игра Головина. Каталонских игроков, которые ранее не очень внимательно следили за игрой армейца, поразил его уровень.

По данным источника, некоторые в "Барселоне" считают, что Головин способен заменить Серхио Бускетса. Ранее сообщалось, что россиянин близок к переходу в "Ювентус".