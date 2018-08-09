Олег Терехин: "Если у "Динамо" наладится игра в атаке, у них будут хорошие перспективы на сезон"

Бывший нападающий "Динамо" Олег Терехин отметил, что бело-голубым будет непросто в матче 3-го тура РПЛ против "Урала". По его словам, команде необходимо наладить игру в атаке.

– Оба соперника бело-голубых были очень непростыми, – приводят "Известия" слова Терехина. — И "Арсенал", и "Рубин" хорошо укомплектованы, и к тому же они очень организованные. Не говоря уже про то, что в Туле динамовцы почти весь матч отыграли вдесятером. Уверен, в Екатеринбурге будет непросто, но сейчас у "Динамо" неплохая оборона, а вратарь Антон Шунин находится в хорошей форме. Если наладится атакующая игра, у бело-голубых будут хорошие перспективы на сезон.