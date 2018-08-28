Олег Ланин: "Судья сказал: "Иди с поля". Причем нецензурно"

Полузащитник "Крыльев Советов" Олег Ланин в интервью "СЭ" отметил, что не согласен с удалением в матче 5-го тура РПЛ против "Енисея" (0:1). Он получил две желтые карточки, из-за чего после игры разгорелся скандал.

- От шока уже отошел. Уже ничего не изменишь... - начал Ланин

- Не согласны с обеими желтыми карточками?

- Конечно. Первую я получил, потому что сказал судье, что не трогал игрока соперника, когда мы боролись за мяч. Сказал эмоционально. А арбитр смотрит на меня: "Ты не трогал - вот тебе желтую".

- За что вам показали второй горчичник? Обрадович же отмахнулся и попал вам по лицу.

- Да Обрадович сам удивился, что Вилков так решил. Это видно по повтору.

- Что вам сказал Вилков, когда удалял?

- Что я держал Обрадовича руками и что это желтая карточка. Я ему отвечаю, что соперник меня вообще-то по лицу ударил...

- Не переубедили?

- Вилков сказал: "Иди с поля". Причем нецензурно... Было такое, да. Все были на эмоциях. Я лежал, держался за лицо. Думал, что Обрадовича удалят. А Вилков идет ко мне и показывает вторую желтую. Как так? Там же удар был откровенный со стороны игрока хозяев. Вот тут я был шокирован, вообще ничего не понял. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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