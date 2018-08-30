Олег Кононов: "В Тюмени хорошее поле с искусственным покрытием"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов поделился мнением о предстоящей игре шестого тура российской премьер-лиги против "Енисея". Встреча пройдет в Тюмени 2 сентября, начало - 14.00 по московскому времени.

- "Енисей" в каждой игре выходит и борется за победу. Команда достаточно опытная, много футболистов, которые уже играли в премьер-лиге, - сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. - Видны амбиции тренерского штаба. Команда также играет очень организованно, но проповедует атакующий стиль, меняет схемы игры. Квалифицированная команда, достаточно серьезна в своих амбициях.

Там (в Тюмени на стадионе "Геолог". - Прим. "СЭ") хорошее поле с икусственывй покрытием. Отзывы позитивные и о стадионе и о поле. Мы выставим оптимальный боевой состав, который будет бороться за победу.