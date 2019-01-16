Олег Кононов: "В составе на сбор в Катар могу сделать одно изменение"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщил, что в составе команды на второй сбор в Катаре может произойти одно изменений. При этом тренер не уточнил, какое именно.

– Хотелось бы подвести итоги этого сбора, первого для вас в "Спартаке". Не слишком ли большая нагрузка сразу после отпуска?

– Эти сборы направлены на то, чтобы игрок восстановили свои силовые, аэробные, координационные качества как с мячом, так и без мяча. Кроме того, отрабатывали требования к командной тактике, они также должны быть восстановлены. Для многих молодых игроков эти требования были озвучены впервые. Так как я планирую всех этих игроков на следующий сбор в Катар, нам нужно было провести большой объем работы.

– Получается, в Катар команда едет в том же составе?

– Возможно, будет изменение по одной позиции – один игрок заменит другого. Но пока не буду говорить кто это, еще слишком рано. (Александр Рогулев)

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