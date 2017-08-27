Олег Кононов: "Статистика в матчах с ЦСКА не в пользу "Ахмата"? Это в прошлом"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, игроки полны желанием показать хороший футбол. Он также добавил, что нападающий Аблай Мбенг восстановился после травмы и сегодня может выйти на поле.

– Мы уже прошли давление после серии поражений, ребята очень хорошо поработали и полны желанием показать хороший футбол, – сказал во флеш-интервью перед матчем Кононов. – Статистика в матчах с ЦСКА не в пользу "Ахмата"? Это было в прошлом.

Сегодня играют те, кто хорошо проявил на тренировках и готов ментально к игре. Мбенг у нас уже давно не играет, он был травмирован и сегодня в первый раз за долгое время может выйти на поле.

Трансляция матча ЦСКА – "Ахмат"