Олег Кононов: "Рубин" с возвращением Бердыева стал грамотнее тактически"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после победы над "Рубином" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что казанский клуб прогрессировал в тактической грамотности после возвращения на пост наставника Курбана Бердыева. Также специалист выразил мнение, что выиграть поединок грозненцам удалось за счет прессинга.

- Матч оставил положительные эмоции, мы боролись за победу и смогли выиграть, - цитирует официальный сайт "Ахмата" Кононова. - "Рубин" - сложный соперник, пришлось играть под давлением, но и у нас была цель - оказывать давление на них, на каждого игрока казанской команды, который владел мячом. В конечном итоге, нам это и удалось, давлением мы и забили победный гол.

- Можно ли сказать, что замены вновь улучшили игру?

- Те ребята, которые играли с первых минут, а затем были заменены, также играли хорошо.

- Что случилось с Родолфу?

- Он неудачно приземлился и повредил колено.

- Как изменился "Рубин" с возвращением Бердыева?

- Команда стала грамотнее тактически строить игру и знает, чего хочет.