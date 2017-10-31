Олег Кононов: "Приходил в "Ахмат", чтобы делать результат, но сейчас вижу, что нужно что-то поменять"

Бывший главный тренер "Ахмата" Олег Кононов, который накануне подал в отставку, отметил, что у него остались самые приятные чувства от работы. Он также добавил, что приходил в грозненский клуб делать результат, однако сейчас видит, что нужно что-то менять.
Напомним, сегодня "Ахмат" объявил об отставке Кононова, исполнять его обязанности будет старший тренер команды Михаил Галактионов. По данным "СЭ", команду может возглавить Рашид Рахимов, который работал с клубом с 2013 по 2017 год. Также на эту должность рассматривается Валерий Карпин.
– В первую очередь хотел бы выразить благодарность главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту клуба Магомеду Даудову за помощь и поддержку, которую они оказывали мне все это время, – приводит официальный сайт "Ахмата" слова Кононова. – Благодарен всему персоналу клуба. У меня остались только самые приятные чувства от работы. Я сюда приходил, чтобы делать результат, но на данном этапе вижу, что нужно что-то поменять, переломить. И моя просьба об отставке связана именно с этим.
Не сомневаюсь в том, что в конечном итоге результат будет, которого хотят и которого заслуживают в Чеченской республике. Я познакомился с республикой, познакомился с городом, людьми. Меня всегда поддерживали руководство, болельщики, обычные люди. Очень теплый, дружелюбный народ, и у меня всегда останутся только самые приятные воспоминания. Хочу сказать всем спасибо, всегда буду болеть за футбольный клуб "Ахмат".
После 15 туров чемпионата России "Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Platinum1991
Работа в команде из Грозного специфическая и Кононов это не учёл. Ему б только абы какую команду принять, чтоб не сидеть без дела! Сразу понятно, что это не его команда! А пошел работать, потому что пригласили! Рахимову удалось, со временем, настроить команду на результат, за счёт тренировочного процесса, но его подвела ЭЛЕМЕНТАРНАЯ жадность в конце прошлого сезона, согласно цены вопроса! Вы только посмотрите игры Терека концовки прошлого сезона! 1. 26 тур - 29 апреля ТЕРЕК - УРАЛ 5:2 (1:1) 2. 27 тур - 7 мая ЗЕНИТ - ТЕРЕК 0:1 (0:0) 3. 28 тур 14 мая ТОМЬ - ТЕРЕК 1:2 (0:0) 4. 29 тур 17 мая СПАРТАК - ТЕРЕК 3:0 (2:0) 5. 30 тур 21 мая КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - ТЕРЕК 1:3 (0:1) А теперь обратите внимание на 29 тур и игру со Спартаком! Сразу бросается в глаза НЕ ПОНЯТНАЯ игра Терека в этом матче! Понять не сложно! Рахимов сдал эту игру Спартаку, чтобы не ОМРАЧАТЬ вручение Кубка. Разница есть и притом, очень большая! Вручать Спартаку при выигранной игре или проигранной, на глазах у публики и БОМОНДА! Но сдав эту игру Спартаку, Рахимов лишил Терек Европы и 4-го места! Впервые в своей истории Терек мог играть в Европе, но по вине Рахимова не играет! А что Кононов мог сделать??? Первые три игры чемпионата сыграли ОТЛИЧНО, а потом, как ОТРЕЗАЛО и покатило ВНИЗ! А Кононову тренерских силёнок НЕ ХВАТИЛО, чтобы выправить ситуацию! А три очка с ЦСКА, как Ахмат получил, благодаря скандальному судейству! Отнимите и получите игру на вылет и не видно просвета улучшения игры!!! Но менять тренера пришло время и кандидатура Рахимова НАПРАШИВАЕТСЯ! Конечно, если сравнивать с прошлым годом работы Рахимова, то разница бросается в глаза! Рахимову удалось настроить команду и сплотить под результат. Команда была на виду и ВВЕРХУ! Нужно пригласить Рахимова исправлять ситуацию, но предупредить, чтоб больше не ФОКУСНИЧАЛ в угоду федуновским! Свою честь и честь команды надо держать, а не разменивать на, цену вопроса!
13:32