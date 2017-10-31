Олег Кононов: "Приходил в "Ахмат", чтобы делать результат, но сейчас вижу, что нужно что-то поменять"

Бывший главный тренер "Ахмата" Олег Кононов, который накануне подал в отставку, отметил, что у него остались самые приятные чувства от работы. Он также добавил, что приходил в грозненский клуб делать результат, однако сейчас видит, что нужно что-то менять.

Напомним, сегодня "Ахмат" объявил об отставке Кононова, исполнять его обязанности будет старший тренер команды Михаил Галактионов. По данным "СЭ", команду может возглавить Рашид Рахимов, который работал с клубом с 2013 по 2017 год. Также на эту должность рассматривается Валерий Карпин.

– В первую очередь хотел бы выразить благодарность главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту клуба Магомеду Даудову за помощь и поддержку, которую они оказывали мне все это время, – приводит официальный сайт "Ахмата" слова Кононова. – Благодарен всему персоналу клуба. У меня остались только самые приятные чувства от работы. Я сюда приходил, чтобы делать результат, но на данном этапе вижу, что нужно что-то поменять, переломить. И моя просьба об отставке связана именно с этим.

Не сомневаюсь в том, что в конечном итоге результат будет, которого хотят и которого заслуживают в Чеченской республике. Я познакомился с республикой, познакомился с городом, людьми. Меня всегда поддерживали руководство, болельщики, обычные люди. Очень теплый, дружелюбный народ, и у меня всегда останутся только самые приятные воспоминания. Хочу сказать всем спасибо, всегда буду болеть за футбольный клуб "Ахмат".

После 15 туров чемпионата России "Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.