"Ахмат" объявил об отставке Кононова

"Ахмат" в своем официальном Инстаграме объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова. Исполнять его обязанности будет старший тренер команды Михаил Галактионов.

По данным "СЭ", уже во вторник "Ахмат" может объявить о возвращении Рашида Рахимова. 52-летний специалист работал с клубом из Грозного с 2013 по 2017 год, после чего его летом сменил Кононов. При нем команда в 15 турах набрала 18 очков и занимает 9-е место в чемпионате России.

При этом Рахимов, пусть и основной, но не единственный кандидат. Решение "Ахмат" примет в ближайшие два дня. Отметим, что ранее, еще до назначения Кононова, клуб контактировал с Валерием Карпиным. Не исключено, что и эта кандидатура будет рассмотрена.

"Дорогие друзья! После матча 15-го тура с "Анжи" главный тренер футбольного клуба "Ахмат" Олег Кононов подал в отставку, – говорится в сообщении от имени президента клуба Магомеда Даудов. - Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята. Олег Георгиевич, как известно, большой профессионал. Он имеет свою философию и видение игры. Я благодарен ему за его работу. Олег Георгиевич интеллигентный, высшей степени порядочный человек. Ну а назначения и отставки – неотъемлемая часть футбола. Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере, которые, уверен, обязательно будут и он добьется много впечатляющих побед! Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов".