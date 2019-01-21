Олег Кононов: "Команды хорошие, но "Спартак" не хуже"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился мнением о предстоящем матче против "Ростова" в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер".

– Команды хорошие, но мы не хуже, я надеюсь. Очень важно увидеть свой уровень в спаррингах с клубами приличного класса: сегодня будет "Ростов", потом "Зенит" и "Локомотив". Важно подбирать сильных соперников. Если оппонент будет слабым, то может повыситься степень травматизма в таких играх. Мотивация спортсменов возрастает из-за высокого уровня соперников. В первую очередь мы проводим сбор, где повышаются нагрузки и дается ограниченное игровое время для футболистов. Не рискуем, у кого небольшие травмы, то не задействуем их в матче, – сказал Кононов в эфире "Матч ТВ".

"Спартак" – "Ростов": "Фонбет Кубок Матч Премьер", онлайн-трансляция, 21 января, начало – в 20.00 (мск).