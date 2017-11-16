Олег Иванов тренируется в общей группе "Ахмата"

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов вернулся в общую группу, сообщает официальный сайт клуба. Игрок с октября не выходит на поле из-за грыжи шейного отдела позвоночника.

Кроме того, в расположение "Ахмата" вернулись игроки сборных. Игроки проходят подготовку к матчу 17-го тура чемпионата России против "Динамо". По индивидуальной программе занимались только Милад Мохаммади и Роланд Гиголаев.

Матч "Динамо" - "Ахмат" состоится 18 ноября, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.