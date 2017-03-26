Олег Иванов: "Через десять дней смогу начать бегать"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов в интервью клубной пресс-службе признался, что пока не знает, когда вернется на поле. Также он выразил уверенность в том, что одна победа поможет грозненцам наладить игру. Напомним, что хавбеку на прошлой неделе вырезали гланды.

– Олег, прошло чуть больше недели, как вам вырезали гланды. Как проходит реабилитация, что говорят врачи?

– Пока вот так, как после операции – посещаю врачей, наблюдаюсь, принимаю лекарства.

– Когда планируется ваше возвращение в тренировочный процесс?

– В прошлое воскресенье врач сказал, что через десять дней можно начать бегать по индивидуальной программе. Раны еще не зажили, так что, пока речь идет о легком беге без нагрузок.

– В первых трех весенних турах мы не забили ни одного гола, чего не хватает, на ваш взгляд?

– В первом матче против "Уфы" не хватило везения, это однозначно. Да и в двух других матчах было понятно, что судьбу игры решит один момент. Я думаю, ничего страшного нет, надо всего лишь выиграть одну игру, все наладится.

– Может, не хватает и Иванова в центре поля?

– Не могу сказать однозначно, наблюдая со стороны. Когда ты на поле – другое дело, ты ответствен за свои решения. Я вижу, партнеры стараются, и верю, что все наладится.

– Как проводите время после процедур?

– Стандартно: врачи, дом, дети.

– В социальной сети вы выложили ролик со своими сыновьями в вашей академии. Сыновья готовятся продолжить династию Ивановых?

– Один раз вырвался в академию, пообщался с мальчишками. Станут ли мои сыновья футболистами? Главное, чтобы выросли хорошими людьми. А профессию выберут сами.