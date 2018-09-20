Общество "Спартак" поддержало Глушакова

Общество "Спартак" выразило поддержку полузащитнику команды Денису Глушакову. Ранее стало известно, что он отстранен от работы с командой.
- В жизни, как и в спорте, случается всякое, - говорится в Инстаграме общества. - Сегодня мы не должны забывать о вкладе Дениса Глушакова в успехи "Спартака" и российского футбола. Верим в лучшее!
Причина отстранения – история с лайками посту известного болельщика красно-белых, актера Дмитрия Назарова, со словами критики в адрес главного тренера Массимо Карреры. Кроме него, также отстранен и защитник Андрей Ещенко.
Кроме того, стало известно о проблемах в семье футболиста. Его жена сообщила, что они уже не живут вместе и готовятся к разводу. Также она обвинила своего мужа в изменах и избиении.
В жизни, как и в спорте, случается всякое. Сегодня мы не должны забывать о вкладе @glushak8 в успехи @fcsm_official и российского футбола. Верим в лучшее! #спартак #спартаковец #краснобелые #денисглушаков
Публикация от Общество Спартак (@mfso_spartak) 20 Сен 2018 в 5:30 PDT
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https://www.instagram.com/p/Bn8q_2fFuwb/?taken-by=mfso_spartak