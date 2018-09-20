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Жена Глушакова: "Денис избил меня, было смещение позвоночника"

Дарья Глушакова. Фото из личного архива Дарья Глушаковой
Дарья Глушакова. Фото из личного архива Дарья Глушаковой
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Жена полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья рассказала о своих отношениях с мужем. Она сообщила, что муж недавно избил ее.

 
Денис и Дарья Глушаковы.Денис и Дарья Глушаковы. Как все было хорошо

- Собственно, наша последняя ссора закончилась тем, что он уехал ночевать в Павлово. Я решила проверить его и поехала к нему на такси. Он, видимо, почувствовал что-то неладное, вернулся домой и не застал меня там. Когда я вернулась, он начал кричать на меня: "Где ты была?! С кем ты была?! Тебя почему не было дома?!" Он тогда избил меня прямо на улице возле дома. Это было в начале августа, - цитирует супругу футболиста телеграм-канал Mash. -  У меня тогда было смещение позвоночника, руки и ноги в синяках. Я поехала в больницу, мне нужно было снять рентген. Врачи спросили: "Вас избил муж?", но я сказала, что получила травму в бытовых условиях. Мне не хотелось создавать ему проблемы и разводиться. Я была готова простить его.

Теперь понимаю, что у него уже был человек, с которым он общался. И всё это было только поводом. Извинился ли он? Да нет, что вы. Он утверждал, что я собиралась гулять с кем-то, что я не собиралась его проверять, а была с мужиком и т. д. Но самое интересное было дальше: мы зашли домой и он забрал все вещи, которые мне дарил, – украшения, бриллианты, сумки, деньги. Он всё забрал, от него у меня ничего не осталось. Он перевёл мне 100 тысяч рублей и сказал: "Это тебе на детей". Дочки общаются с отцом, я не запрещаю. Но он почти месяц их не видел. Занимался своей жизнью, был с Кристиной. А когда ему для суда понадобились фотографии, он стал звонить друзьям, соседям, просить их сфотографировать на детской площадке.

 

 
Денис Глушаков.Лайк, отстранение из "Спартака", развод с женой. Черная неделя Глушакова

Начал приезжать в школу. Я боюсь, что он их просто украдет. Он перечислил мне 100 тысяч рублей на детей, и все. Конечно, я ужала все расходы. Он оплатил школу, купил вещи детям, книги. На пропитание хватает. Я устраиваюсь сейчас на работу, потому что на мужчину рассчитывать нельзя. Возможно ли примирение? Нет. Весь месяц он мне угрожал: "Я тебя убью", "Я тебя закажу", "Ты ничего не получишь". Называл меня проституткой, шлюхой и всеми последними словами. Когда он меня избил, я уже была готова к тому, что меня в этом обвинят. Я поехала в институт Сербского и прошла обследование. Я сдала анализы и прошла психиатрическое обследование. Мне дали заключение, что я полностью здорова.

Ранее в интернете было опубликовано видео, где жена, по ее словам, застала футболиста с проституткой. Она рассказала и об этом.

- Это было 22 августа. В канун игры с "Динамо" мы поссорились. В этот день мне позвонила подруга и сказала: "Даша, и они вроде как собираются в баню ехать". Это был банный двор возле спартаковской базы, они там часто зависают. Я приезжаю туда. Там 12 срубов, полагаясь на интуицию, зашла и увидела их.

 
9 сентября 2017 года. &quot;Спартак&quot; - &quot;Рубин&quot; - 1:0. Так Денис Глушаков и Массимо Каррера отпраздновали тяжелую победу на фоне волны сообщений о конфликте в команде в начале постчемпионского сезона.Рабинер о "Спартаке": предчувствие гражданской войны

Они сидели за столом, было вино, кальян и фрукты. Она сидела у него на коленях голая, а он в полотенце. Какая у меня могла быть реакция? Естественно, я накинулась на него и на нее, начала кричать, - сказала Дарья Глушакова. -  В конце я начала его на видео снимать, он пытался забрать телефон, начал менять душить, а я кричала. Я, конечно, оборонялась. Денис пытался выгнать меня и забрать телефон.

Полузащитник на данный момент отстранен от работы с командой из-за конфликта с главным тренером Массимо Каррерой. Ранее адвокат футболиста заявил, что жена сама ему изменила.

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Дополнительная информация

https://telegra.ph/Futbolist-Denis-Glushakov-otbiraet-detej-u-zheny-i-trebuet-ot-nee-alimenty-pri-zarplate-15-mln-09-20

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