Новосельцев работает в полном объеме, Хагуш приступил к беговым нагрузкам

Главный врач тульского "Арсенала" Александр Резепов рассказал о положении дел с травмированными игроками. По его словам, Иван Новосельцев работает в полном объеме, а Анри Хагуш приступил к беговым упражнениям.

– Какова ситуация с травмированными?

– На данный момент у нас в лазарете два человека. Первый – Гия Григалава, который получил травму в последней игре буквально на 5-ой минуте, у него повреждение задней поверхности бедра. Потребуется длительное восстановление, по нашей оценке – от 4 до 6 недель. Второй – Хабиб Маига, он получил повреждение в первой игре этого года. У него достаточно тяжелое травматическое повреждение, мы планируем, что его восстановление займет 4 недели или чуть больше.

– Это мышечное повреждение, оно как-то связано с холодной погодой?

– Да, мышечное. Фактор погодных условий, конечно, присутствует, хотя и не является основным в данном случае. Поле мерзлое, есть определенные моменты по разогреву мышц и сухожилий. Всё сказывается.

– Какова ситуация с Хагушем?

– Анри Хагуш сейчас приступает к беговым нагрузкам. У него просто мышечный спазм, ничего серьезного. Думаю, что с "Ростовом" он сможет сыграть

– Иван Новосельцев полностью восстановился?

– Да, Новосельцев работает в полном объеме, занимается в общей группе. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)