Новое празднование Дзюбы. Такого вы еще не видели

Артем ДЗЮБА и Себастьян ДРИУССИ после гола россиянина в матче "Зенит" - "Урал".

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оригинально отметил гол в ворота "Урала" в матче 4-го тура чемпионата России.

Форвард обменялся загадочными жестами с автором голевой передачи и дубля Себастьяном Дриусси. Сперва Дзюба щелкнул партнеру по носу, затем получил ответный щелчок по руке.

Кроме того, Дзюба изобразил и ставшее традиционным воинское приветствие.