Новое празднование Дзюбы. Такого вы еще не видели

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оригинально отметил гол в ворота "Урала" в матче 4-го тура чемпионата России.
Форвард обменялся загадочными жестами с автором голевой передачи и дубля Себастьяном Дриусси. Сперва Дзюба щелкнул партнеру по носу, затем получил ответный щелчок по руке.
Дзюба неудержимый! #МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитУралhttps://t.co/cRRICUs2Bj– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 19 августа 2018 г.
Кроме того, Дзюба изобразил и ставшее традиционным воинское приветствие.
3:1! #ЗенитУрал pic.twitter.com/7vwmWyjxbh– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 19 августа 2018 г.