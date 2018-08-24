Нобоа успешно перенес операцию в Барселоне

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа успешно прооперирован в Барселоне после травмы передней крестообразной связки, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

Сообщается, что футболист будет проходить реабилитацию в столице Каталонии в течении двух недель, а затем вернется в Санкт-Петербург.

Напомним, что Нобоа получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче чемпионата России с "Уралом" (4:1). Ожидается, что общий срок восстановления составит шесть месяцев.

Нобоа из-за травмы "крестов" выбыл до конца года