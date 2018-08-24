Нобоа успешно перенес операцию в Барселоне

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа успешно прооперирован в Барселоне после травмы передней крестообразной связки, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.
Сообщается, что футболист будет проходить реабилитацию в столице Каталонии в течении двух недель, а затем вернется в Санкт-Петербург.
Напомним, что Нобоа получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче чемпионата России с "Уралом" (4:1). Ожидается, что общий срок восстановления составит шесть месяцев.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-08-24-kristian-noboa-uspeshno-prooperirovan-v-barselone.htm