Николай Валуев встретится с болельщиками "Зенита" перед матчем против "Ростова"

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев встретится с болельщиками "Зенита" перед матчем чемпионата России против "Ростова", сообщает официальный сайт клуба. Депутат Госдумы проведет для фанатов автограф-сессию, которая начнется в 17.30 и продлится час.

Помимо встречи с Николаем Валуевым болельщиков ждут показательные бои ММА, мастер-классы по единоборствам, детское сумо, испытание силомерами, выступление "Поющего ядра" и другие развлечения.

Матч "Зенит" – "Ростов" состоится 25 ноября, начало – в 19.00 по московскому времени.