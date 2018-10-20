18:46 | Футбол — РПЛ

Николай Рассказов: "Забыл о "молодежке" сразу, как только вернулся в клуб"

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Защитник "Спартака"  Николай Рассказов рассказал о своем настрое накануне матча 11-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".

- На ваш настрой скажется поражение в составе молодежной сборной?

- Исключил из головы сразу, как только матч закончился. Приехал на базу, и забыл. Да, мыне вышли на Евро, но сейчас я нахожусь в клубе, и меня это не касается. (Александр Рогулев, Елена Григорьевская)

Матч "Спартак" - "Арсенал" состоится 21 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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