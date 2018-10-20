Николай Рассказов: "Забыл о "молодежке" сразу, как только вернулся в клуб"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал о своем настрое накануне матча 11-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".
- На ваш настрой скажется поражение в составе молодежной сборной?
- Исключил из головы сразу, как только матч закончился. Приехал на базу, и забыл. Да, мыне вышли на Евро, но сейчас я нахожусь в клубе, и меня это не касается. (Александр Рогулев, Елена Григорьевская)
Матч "Спартак" - "Арсенал" состоится 21 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.
Все о чемпионате России – здесь.
Опрос
Как закончится матч 11-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит"?
Дополнительная информация
Загрузка...