Николай Рассказов: "Забыл о "молодежке" сразу, как только вернулся в клуб"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал о своем настрое накануне матча 11-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".

- На ваш настрой скажется поражение в составе молодежной сборной?

- Исключил из головы сразу, как только матч закончился. Приехал на базу, и забыл. Да, мыне вышли на Евро, но сейчас я нахожусь в клубе, и меня это не касается. (Александр Рогулев, Елена Григорьевская)

Матч "Спартак" - "Арсенал" состоится 21 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

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