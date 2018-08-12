Николай Рассказов: "Дебют в старте "Спартака"? У нас отличная команда и партнеры, все поддерживали"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов в интервью клубной пресс-службе поблагодарил партнеров команды за поддержку в матче третьего тура чемпионата России с "Анжи" (1:0). 20-летний игрок вышел в стартовом составе и был заменен на 56-й минуте на Александра Самедова.

- Впервые получилось выйти в стартовом составе, мечтал об этом как только попал в академию, - сказал Рассказов. - У нас отличная команда. Партнеры все поддерживали, очень круто все.

Защитник первый раз вышел в стартовом составе красно-белых в официальном матче, также он дебютировал в чемпионате России. Впервые он сыграл за "Спартак" 8 августа, выйдя на замену в добавленное время первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3).

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