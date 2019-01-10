Никола Влашич: "Меня предупреждали, что судьи в России благоволят "Зениту"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился своим мнением о чемпионате России. Права на хорвата принадлежат "Эвертону".

– Я хочу выиграть чемпионат России с ЦСКА, потому что у меня во взрослой карьере еще нет трофеев, – цитирует Slobodna Dalmacija Влашича. – Думаю, сейчас подходящий момент. У нас хорошая позиция, мы близки к "Зениту". У нас не самая опытная команда, но очень хорошая, мотивированная, организованная. ЦСКА грамотно ведет трансферную политику и хорошо формирует команду. Надеюсь, что в весенней части чемпионата мы будем играть стабильнее и избежим потерь.

В чемпионате России больше всего неопределенности. Мы знаем, что будет тяжелый матч, куда бы мы ни поехали. Всегда нужно опасаться за результат. Мне нравится эта неопределенность, она дополнительно мотивирует. Я не знал, что чемпионат России настолько ровный, что там так много неудобных команд. Также обращу внимание на холод. Мы сталкивались с замороженными полями, на которых трудно играть. К тому же я не люблю искусственные газоны. Но в России есть и фантастические стадионы, особенно после чемпионата мира.

Как воспринимаю другие города, кроме Москвы, например, Махачкалу? Довольно необычно сравнивать их. Это словно другой мир. До этого я такого не видел. Там множество пустынных улиц. Это грустно видеть. Но это опыт, я рад, что получил его. Москва же очень большой город, красивый, дающий много возможностей. Мне он нравится, несмотря на холод, который никому не нравится. В Москве люди хорошие, душевные. Когда ты говоришь им, что из Хорватии, они становятся еще дружелюбнее.

Хулиганов на трибунах я не видел. Когда говорим о противостоянии ЦСКА и "Спартака", можем упоминать какие-то столкновения, беспорядки. Но это невероятное соперничество. В этом ничего странного. У нас в Хорватии противостояние "Динамо" и "Хайдука" тоже сопровождается сумасшествием. Болельщики ЦСКА меня любят, чего не скажешь о фанатах "Спартака". Когда я забил красно-белым в дерби, сразу почувствовал изменения. В ресторанах люди ко мне подходили, просили сфотографироваться. Это здорово.

К судьям у меня нет особых претензий в России. Хотя раньше мне говорили, что "Зенит" имеет привилегии. Я не почувствовал этого. Мы играли с "Зенитом", и судейство было честным.