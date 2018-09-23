Никита Чернов: "За исключением стандарта не дали "Спартаку" ничего создать"

Защитник ЦСКА Никита Чернов после матча 8-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1) назвал пропущенный со штрафного мяч нелепым. Также игрок обороны армейцев выразил уверенность в том, что ни в одном из эпизодов с падениями Луиза Адриану в штрафной его команды не было пенальти.

- Пропустили нелепый гол, - сказал Чернов. - Во втором тайме пытались переломить ход встречи, немного не повезло.

- Луиз Адриану часто падал в штрафной и ругался с судьей. Был какой-то эпизод, похожий на пенальти?

- В штрафной точно никаких фолов не было, мы пытались играть аккуратно. Наверное, судье это надоело, пару раз не поставил. Даже не знаю, было или не было – пусть разбираются. Наше дело – играть.

- Во втором тайме у вас был момент в штрафной "Спартака". Не хватило навыков нападающего?

- Наверное, навыков не хватило. Надо было бить в касание. В такой игре много шансов не бывает и важна каждая миллисекунда. Сыграл как защитник – принял и хотел пробить вторым касанием, нападающий бы ударил в касание. Не получилось. Будем работать над этим.

- Это лучшая игра ЦСКА в атаке?

- Надо разобрать еще, но, в целом, подходов было много. За исключением этого стандарта не дали "Спартаку" ничего создать. У них было два-три выбегания в контратаку. В основном мы доминировали, но есть куда улучшать нашу игру. Тренерский штаб разберет – посмотрим. (Андрей Михайлов)

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