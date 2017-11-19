Нигматуллин отбил пенальти после удара Ингасона

На 78-й минуте матча 17-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Амкаром" главный арбитр встречи Евгений Турбин назначил пенальти в ворота пермяков. К мячу подошел защитник ростовчан Сверрир Ингасон. Исландец пробил по центру, мяч отбил ногами вратарь Артур Нигматуллин.

Отметим, что 11-метровый был назначен после фола на Александре Гацкане.