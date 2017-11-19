18:08 | Футбол — РФПЛ

Нигматуллин отбил пенальти после удара Ингасона

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На 78-й минуте матча 17-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Амкаром" главный арбитр встречи Евгений Турбин назначил пенальти в ворота пермяков. К мячу подошел защитник ростовчан Сверрир Ингасон. Исландец пробил по центру, мяч отбил ногами вратарь Артур Нигматуллин.

Отметим, что 11-метровый был назначен после фола на Александре Гацкане.

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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dintos

Задолбали эти иноземцы.Исландцы, не могущие забить пеналь,белорусский тренеришка ,не выигрывающий десять матчей подряд...Шли бы вы все лесом...

18:17