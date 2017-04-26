Неманья Пейчинович: "0:4 - это трагедия. ЦСКА не наиграл на такой счет"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после поражения от ЦСКА (0:4) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что соперник в этой встрече не наиграл на такой крупный счет. Также футболист отметил, что в неудачном выступлении железнодорожников виновата вся команда.

– Очень расстроены, – сказал Пейчинович. – Не удалось порадовать болельщиков, приносим им большие извинения. С самого начала не хватило концентрации. Возможно, 0:4 – это перебор, на столько ЦСКА не наиграл. Но победу соперник заслужил. 0:4 – это трагедия. Теперь нужно исправляться, впереди финал Кубка.

– "Локо" играл в четыре защитника. Переход на другую схему сказался?

– Было тяжело, но команда – это ведь не только два центральных защитника. ЦСКА быстро контрараковал, были проблемы в середине поля. Сейчас можно найти любое алиби. Просто сегодня не получилось... Забил бы, например, Фернандеш со штрафного, и все могло быть иначе. В любом случае, мы одна команда. Виноваты все. (Филипп ПАПЕНКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Локомотив"