Неманья Пейчинович: "0:4 - это трагедия. ЦСКА не наиграл на такой счет"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после поражения от ЦСКА (0:4) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что соперник в этой встрече не наиграл на такой крупный счет. Также футболист отметил, что в неудачном выступлении железнодорожников виновата вся команда.
– Очень расстроены, – сказал Пейчинович. – Не удалось порадовать болельщиков, приносим им большие извинения. С самого начала не хватило концентрации. Возможно, 0:4 – это перебор, на столько ЦСКА не наиграл. Но победу соперник заслужил. 0:4 – это трагедия. Теперь нужно исправляться, впереди финал Кубка.
– "Локо" играл в четыре защитника. Переход на другую схему сказался?
– Было тяжело, но команда – это ведь не только два центральных защитника. ЦСКА быстро контрараковал, были проблемы в середине поля. Сейчас можно найти любое алиби. Просто сегодня не получилось... Забил бы, например, Фернандеш со штрафного, и все могло быть иначе. В любом случае, мы одна команда. Виноваты все. (Филипп ПАПЕНКОВ)
SSergey
В этом матче команды "Локомотив" не было, а был сброд игроков. Учитесь у "Урала", который даже в восьмером прижали такую не слабую команду как "Зенит",
22:52
Slim Taller
Во даёт! ЦСКА бросил играть после четвёртого гола,да и то,несколько раз убегал в потенциально голевые контратаки,а Чалову не хватило опыта пробить поточнее.
22:43
Знаток1964
Ждем от Урала 4-0 в Кубке.....и 4-0 в чемпионате......а Семина гнать на Пенсию.....немедленно....
22:40