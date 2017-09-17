Навас - в стартовом составе "Рубина" на матч против "Урала"

Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Урала" на матч 10-го тура чемпионата России. С первых минут на поле выйдет защитник казанцев Сесар Навас.

"Рубин": Рыжиков, Гранат, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Канунников, Жемалетдинов.

Запасные: Фильцов, Акмурзин, Кузьмин, Кудряшов, Бурлак, Сорокин, Мазатадзе, Лестьенн, Азмун.

"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин, Манучарян, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бумаль, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Динга, Павленко, Евсеев, Щербаков, Глушков.

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.