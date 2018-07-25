Испанский защитник Сесар Навас продлил контракт с "Рубином" сроком на один год, информирует официальный сайт клуба. Напомним, что контракт 38-летнего футболиста с казанцами завершился по окончании прошлого сезона.

"Навас родился 14 февраля 1980 года в г.Мостолес (Испания). Центральный защитник, - говорится в сообщении. - Выступал за команды: "Реал Мадрид Б" Испания (2000-2003), "Малага" Испания (2003-2006), "Химнастик" Испания (2007), "Расинг" Испания (2007-2008), "Ростов" (2015-2017). В "Рубине" – с марта 2009 года по июль 2015 года и с августа 2017 года. За нашу команду сыграл 236 матчей (в том числе 181 матч в Премьер-лиге, 44 матча в еврокубках), забил четыре гола. В составе нашей команды чемпион России (2009), бронзовый призер чемпионата России (2010), обладатель Суперкубка России (2010, 2012), обладатель Кубка России (2012)".