Нападающий "Динамо" Терехов пропустит 5-6 недель

У Терехова мышечно-сухожильная травма. Если точнее - травма прямой головки четырёхглавой мышцы правого бедра. По итогам проведённого медобследования сроки восстановления составят ~ 5-6 недель.

Поправляйся, Антон, - желаем скорейшего выздоровления! #твоякоманДа pic.twitter.com/odmHs5hqaH