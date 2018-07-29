21:51 | Футбол — РПЛ

Нападающий "Динамо" Терехов пропустит 5-6 недель


Нападающий "Динамо"  Антон Терехов получил мышечно-сухожильную травму, информирует официальный Твиттер московского клуба. Срок восстановления 20-летнего форварда составит 5-6 недель.

Сегодня "Динамо" сыграло вничью (0:0) в матче 1-го тура РПЛ против "Арсенала"

Арсенал Т - Динамо М

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