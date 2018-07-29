Нападающий "Динамо" Терехов пропустит 5-6 недель

Нападающий "Динамо" Антон Терехов получил мышечно-сухожильную травму, информирует официальный Твиттер московского клуба. Срок восстановления 20-летнего форварда составит 5-6 недель.
У Терехова мышечно-сухожильная травма. Если точнее - травма прямой головки четырёхглавой мышцы правого бедра. По итогам проведённого медобследования сроки восстановления составят ~ 5-6 недель.– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 29 июля 2018 г.
Поправляйся, Антон, - желаем скорейшего выздоровления! #твоякоманДа pic.twitter.com/odmHs5hqaH
Сегодня "Динамо" сыграло вничью (0:0) в матче 1-го тура РПЛ против "Арсенала".