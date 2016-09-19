12:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

На здании академии "Спартака" появилось граффити с изображением Черенкова

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На здании детско-юношеской академии "Спартака" имени Федора Черенкова появилось граффити с изображением самого футболиста, сообщает официальная страница клуба в Instagram. Ранее сообщалось, что его высота составила 9 м, ширина - 8,9 м. Рядом с прославленным ветераном изображены юные игроки, что символизирует возрождение детско-юношеского футбола в стране. 

Черенков является рекордсменом "Спартака" по количеству матчей, трижды выигрывал чемпионат СССР (в 1979, 1987 и 1989), чемпионат России (1993) и Кубок России (1994). 4 октября 2014 года он ушел из жизни в возрасте 55 лет.

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