На здании академии "Спартака" появилось граффити с изображением Черенкова

На здании детско-юношеской академии "Спартака" имени Федора Черенкова появилось граффити с изображением самого футболиста, сообщает официальная страница клуба в Instagram. Ранее сообщалось, что его высота составила 9 м, ширина - 8,9 м. Рядом с прославленным ветераном изображены юные игроки, что символизирует возрождение детско-юношеского футбола в стране.

Черенков является рекордсменом "Спартака" по количеству матчей, трижды выигрывал чемпионат СССР (в 1979, 1987 и 1989), чемпионат России (1993) и Кубок России (1994). 4 октября 2014 года он ушел из жизни в возрасте 55 лет.