На медобследование судей РФПЛ потрачено около 720 тысяч рублей

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что организация потратила около 720 тысяч рублей на углубленное медицинское обследование судей РФПЛ.

– Сейчас мы провели специализированное углубленное медицинское обследование судей, чего никогда не было, – цитирует "Р-Спорт" Будогосского. – И у некоторых были замечания по состоянию здоровья. Очень важно, что это выявлено. И это стоит больших денег. Могу сказать, что обследование на каждого арбитра стоит около 12 тысяч рублей, а у нас 60 арбитров (РФПЛ, которые находятся на сборе). Но это оправданная вещь, а не блажь, которая попала кому-то в голову.

Это очень важный момент, у нас есть полная картина по медицинским показателям арбитров, работающих в премьер-лиге. На днях нам приобрели 15 новых комплектов переговорных устройств, а стоимость этих устройств немаленькая.