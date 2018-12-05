На матче открытия стадиона "Динамо" ожидается аншлаг

Начальник департамента продаж, рекламы и маркетинга АО "УК "Динамо" Андрей Мухин сообщил, что на матче открытия футбольного стадиона "Динамо" между "бело-голубыми" и столичным "Спартаком" ожидается аншлаг. Игра состоится 10 марта.

- Сегодня встречались с представителями клубов. У нас уже есть официальный календарь, - приводит "РИА Новости" слова Мухина. - Начинаем мы с шоу на льду Евгения Плющенко 20 декабря, затем 4 января у нас первый хоккей "Динамо" - "Автомобилист", и далее по графику КХЛ. Затем в марте у нас начинается футбол – "Динамо" примет "Спартак". Это будет серьезное открытие и мы ожидаем аншлаг.