На базе "Ростова" будет создана система подготовки футболистов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что после чемпионата мира-2018 у региона останутся отличные футбольные площадки. Он добавил, что это будет использовано для развития детского и профессионального спорта.
– После чемпионата мира мы будем иметь пять новых полей, хорошие базы, мы начнем предметнее заниматься новой базой "Ростова", – цитирует ТАСС Голубева. – Я предполагаю, что мы создадим в течение примерно двух лет систему подготовки футболистов, начиная от детей во дворах и завершая спортом высших достижений. И вот эту цепочку надо сформировать.
Напомним, что сегодня экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий был назначен консультантом тренера футбольной академии "Ростова".
Serenky25
Не дочитал и не увидел главное...Леня с нашего двора подъехал если что сменить Валеру.
18:17
Serenky25
Проект Кто хочет стать Валером.
18:15
Свинству Бой!
а-ха-ха! Деньги из бюджета получат и все растащат по карманам, как и всегда. Прохиндеи, такие прохиндеи. Все что умеют енто гнать брагу из гнилого жмыха, да семки лузгать.
18:06