На базе "Ростова" будет создана система подготовки футболистов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что после чемпионата мира-2018 у региона останутся отличные футбольные площадки. Он добавил, что это будет использовано для развития детского и профессионального спорта.

– После чемпионата мира мы будем иметь пять новых полей, хорошие базы, мы начнем предметнее заниматься новой базой "Ростова", – цитирует ТАСС Голубева. – Я предполагаю, что мы создадим в течение примерно двух лет систему подготовки футболистов, начиная от детей во дворах и завершая спортом высших достижений. И вот эту цепочку надо сформировать.

Напомним, что сегодня экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий был назначен консультантом тренера футбольной академии "Ростова".