17:55 | Футбол — РФПЛ

На базе "Ростова" будет создана система подготовки футболистов

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что после чемпионата мира-2018 у региона останутся отличные футбольные площадки. Он добавил, что это будет использовано для развития детского и профессионального спорта.

– После чемпионата мира мы будем иметь пять новых полей, хорошие базы, мы начнем предметнее заниматься новой базой "Ростова", – цитирует ТАСС Голубева. – Я предполагаю, что мы создадим в течение примерно двух лет систему подготовки футболистов, начиная от детей во дворах и завершая спортом высших достижений. И вот эту цепочку надо сформировать.

Напомним, что сегодня экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий был назначен консультантом тренера футбольной академии "Ростова".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4903219

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

Не дочитал и не увидел главное...Леня с нашего двора подъехал если что сменить Валеру.

18:17

Serenky25

Проект Кто хочет стать Валером.

18:15

Свинству Бой!

а-ха-ха! Деньги из бюджета получат и все растащат по карманам, как и всегда. Прохиндеи, такие прохиндеи. Все что умеют енто гнать брагу из гнилого жмыха, да семки лузгать.

18:06