Слуцкий будет консультировать академию "Ростова"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий договорился о сотрудничестве с "Ростовом" в рамках академии команды. Как сообщает пресс-служба ростовчан, специалист станет консультантом тренеров и руководства ДЮК "Ростова".

– Еще в декабре мы обсуждали с Леонидом Слуцким возможность сотрудничества в области детско-юношеских команд и рады, что пришли к соглашению. Леонид Викторович – специалист с именем и опытом. Он будет консультировать ДЮК ФК "Ростов" в вопросах подготовки молодых футболистов и развития тренерской школы. Уверен, что это будет полезное и взаимовыгодное сотрудничество, – цитирует клубная пресс-служба пресс-служба президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца.

Напомним, сегодня Слуцкий провел учебно-методический семинар с тренерами академии "Ростова". В течение двух часов специалист рассказывал о методиках работы в детском и взрослом футболе.