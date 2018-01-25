15:42 | Футбол — РФПЛ

Слуцкий будет консультировать академию "Ростова"

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Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий договорился о сотрудничестве с "Ростовом" в рамках академии команды. Как сообщает пресс-служба ростовчан, специалист станет консультантом тренеров и руководства ДЮК "Ростова".

– Еще в декабре мы обсуждали с Леонидом Слуцким возможность сотрудничества в области детско-юношеских команд и рады, что пришли к соглашению. Леонид Викторович – специалист с именем и опытом. Он будет консультировать ДЮК ФК "Ростов" в вопросах подготовки молодых футболистов и развития тренерской школы. Уверен, что это будет полезное и взаимовыгодное сотрудничество, – цитирует клубная пресс-служба пресс-служба президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца.

Напомним, сегодня Слуцкий провел учебно-методический семинар с тренерами академии "Ростова". В течение двух часов специалист рассказывал о методиках работы в детском и взрослом футболе.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11484

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КОММЕНТАРИИ (7)
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jeltaagazetenka

а планы то какие были челси абрамович, его уровень

17:49

shpasic

консультант - это тот, кто ни за что не отвечает, но получает навар.

16:42

баламошка

Лёнька забрался в вотчину Валерона.

16:30

Revelator78

А что Валера - не верим уже? Что же там такого шокового на сборах главный делает, что ему уже замену оформили?

16:19

snapdragon625

яйца курицу будут учить

15:51

karlikf1

Нашли ему должность шепталы. Ну, а что, не пыльная такая должность, нервотрёпки наверное минимум. Нашёптывай на ухо директору что ему делать и всё.

15:50

sidnet78

Вот так вот-экс-тренера сборной- отправили менять подгузники в интернат! А что не в Волгоград?

15:49