Слуцкий будет консультировать академию "Ростова"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий договорился о сотрудничестве с "Ростовом" в рамках академии команды. Как сообщает пресс-служба ростовчан, специалист станет консультантом тренеров и руководства ДЮК "Ростова".
– Еще в декабре мы обсуждали с Леонидом Слуцким возможность сотрудничества в области детско-юношеских команд и рады, что пришли к соглашению. Леонид Викторович – специалист с именем и опытом. Он будет консультировать ДЮК ФК "Ростов" в вопросах подготовки молодых футболистов и развития тренерской школы. Уверен, что это будет полезное и взаимовыгодное сотрудничество, – цитирует клубная пресс-служба пресс-служба президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца.
Напомним, сегодня Слуцкий провел учебно-методический семинар с тренерами академии "Ростова". В течение двух часов специалист рассказывал о методиках работы в детском и взрослом футболе.
jeltaagazetenka
а планы то какие были челси абрамович, его уровень
17:49
shpasic
консультант - это тот, кто ни за что не отвечает, но получает навар.
16:42
баламошка
Лёнька забрался в вотчину Валерона.
16:30
Revelator78
А что Валера - не верим уже? Что же там такого шокового на сборах главный делает, что ему уже замену оформили?
16:19
snapdragon625
яйца курицу будут учить
15:51
karlikf1
Нашли ему должность шепталы. Ну, а что, не пыльная такая должность, нервотрёпки наверное минимум. Нашёптывай на ухо директору что ему делать и всё.
15:50
sidnet78
Вот так вот-экс-тренера сборной- отправили менять подгузники в интернат! А что не в Волгоград?
15:49