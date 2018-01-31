Муса провел первую тренировку после возвращения в ЦСКА

Нападающий Ахмед Муса сегодня прибыл в Кампоамор, где свой сбор проводит ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба. Ранее игрок подписал контракт до конца сезона на правах аренды.

Ахмеда очень тепло встретили игроки, тренеры и персонал команды, а сам он после кратковременного отдыха уже принял участие в вечерней тренировке армейцев.

Другой форвард Тимур Жамалетдинов, который в последнее время работал в тренажерном зале и бассейне, сегодня провел первое занятие на поле по индивидуальному плану.